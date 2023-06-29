В Рязани за 5 месяцев выявили 304 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков

В Рязани прошло заседание городской антинаркотической комиссии с участием председателя комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской думы Дмитрия Репникова. Речь шла о противодействии незаконному обороту наркотических средств.

Обсудили ситуацию с распространением запрещённых веществ среди молодёжи. По данным правоохранителей, за 5 месяцев на территории областного центра выявили 304 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Число несовершеннолетних, привлечённых к уголовной ответственности за преступления в этой сфере, снизилось. Снижается также вовлечённость в незаконный оборот наркотиков молодёжи. В Роскомнадзор направлено 30 обращений на блокировку ресурсов за пропаганду наркотиков.

Речь шла также о пропаганде здорового образа жизни и профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. Волонтёрские отряды, объединяющие около 450 подростков, созданы во всех школах Рязани. В городском Дворце молодёжи действует Центр профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «Мой выбор». Там в Антинаркотической школе волонтёров «Имею право знать» обучают активистов-школьников навыкам работы со сверстниками по пропаганде здорового образа жизни и противодействию распространению наркотиков.

Руководителям структурных подразделений комиссия вынесла рекомендации по усилению профилактической работы с молодёжью в образовательных учреждениях Рязани.