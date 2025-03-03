В Рязани выявили 20 преступлений, совершенных иностранными гражданами

В ходе рейдовых мероприятий в Рязани полицейские доставили в территориальные органы внутренних дел более 90 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

В Рязани в рамках мероприятий выявили и пресекли 10 нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами. В Рязанском, Касимовском, Захаровском, Михайловском, Сараевском, Пронском, Рыбновском и Скопинском районах области выявили и пресекли 20 правонарушений, совершенных иностранными гражданами. Привлекли к ответственности 5 работодателей, нарушавших положения закона о привлечении иностранных граждан к работе.

В ходе мероприятий в Рязани нарушения правил реализации алкогольной продукции были выявлены и пресечены в магазине, расположенном на улице Магистральной. Из заведений изъяли 10 литров алкогольной продукции.

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