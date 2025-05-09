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Фото: 7info
Общество

В Рязани возложили цветы к Вечному огню 9 мая

Анастасия Мериакри

В четверг, 9 мая, на площади Победы прошла церемония возложения цветов к мемориалу «Монумент Победы». Она была приурочена к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

К Вечному огню курсанты РВВДКУ имени В. Ф. Маргелова возложили гирлянду воинской славы. К подножию монумента легли красные гвоздики, принесенные жителями города.

Память героев почтили губернатор Павел Малков, главный федеральный инспектор по Рязанской области Михаил Максимов, председатель областной Думы Аркадий Фомин, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, глава администрации Рязани Виталий Артемов, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, руководители органов власти, ветераны, общественность.

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Метроном отчитывает минуту молчания. Курсанты рязанского училища ВДВ прошли торжественным маршем перед мемориалом.

В Рязани возложили цветы к Вечному огню 9 мая К Вечному огню курсанты РВВДКУ имени В. Ф. Маргелова возложили гирлянду воинской славы. К подножию монумента легли красные гвоздики, принесенные жителями города.
Фото: 7info
В Рязани возложили цветы к Вечному огню 9 мая К Вечному огню курсанты РВВДКУ имени В. Ф. Маргелова возложили гирлянду воинской славы. К подножию монумента легли красные гвоздики, принесенные жителями города.
Фото: 7info
В Рязани возложили цветы к Вечному огню 9 мая К Вечному огню курсанты РВВДКУ имени В. Ф. Маргелова возложили гирлянду воинской славы. К подножию монумента легли красные гвоздики, принесенные жителями города.
Фото: 7info
В Рязани возложили цветы к Вечному огню 9 мая К Вечному огню курсанты РВВДКУ имени В. Ф. Маргелова возложили гирлянду воинской славы. К подножию монумента легли красные гвоздики, принесенные жителями города.
Фото: 7info
В Рязани возложили цветы к Вечному огню 9 мая К Вечному огню курсанты РВВДКУ имени В. Ф. Маргелова возложили гирлянду воинской славы. К подножию монумента легли красные гвоздики, принесенные жителями города.
Фото: 7info
В Рязани возложили цветы к Вечному огню 9 мая К Вечному огню курсанты РВВДКУ имени В. Ф. Маргелова возложили гирлянду воинской славы. К подножию монумента легли красные гвоздики, принесенные жителями города.
Фото: 7info
В Рязани возложили цветы к Вечному огню 9 мая К Вечному огню курсанты РВВДКУ имени В. Ф. Маргелова возложили гирлянду воинской славы. К подножию монумента легли красные гвоздики, принесенные жителями города.
Фото: 7info
В Рязани возложили цветы к Вечному огню 9 мая К Вечному огню курсанты РВВДКУ имени В. Ф. Маргелова возложили гирлянду воинской славы. К подножию монумента легли красные гвоздики, принесенные жителями города.
Фото: 7info
В Рязани возложили цветы к Вечному огню 9 мая К Вечному огню курсанты РВВДКУ имени В. Ф. Маргелова возложили гирлянду воинской славы. К подножию монумента легли красные гвоздики, принесенные жителями города.
Фото: 7info

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