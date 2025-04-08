В Рязани водитель BMW улетел в кювет: пострадал ребёнок

7 апреля примерно в 06:04 на 498-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», в черте города Рязани, произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительной информации, 31-летний житель Иваново, управляя автомобилем BMW, не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет.

В результате аварии водитель и его 3-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

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По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.