В Рязани внесли изменения в установление налога на имущество физических лиц

На заседании Рязанской городской Думы депутаты утвердили изменения в решение «Об установлении на территории города налога на имущество физических лиц».

Корректировки вносятся в целях введения новой льготы в виде полного освобождения от уплаты налога на имущество для граждан, являющихся собственниками объектов, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения. Под действие нормативного акта попадают 5 объектов культурного наследия.

Внесены изменения в Правила благоустройства территории муниципального образования – город Рязань. Проект решения разработан в целях приведения в соответствие с действующим законодательством. Изменения вносятся с целью создания комфортных пешеходных и велосипедных коммуникаций среды, в том числе путем создания в муниципальном образовании условий для безопасных и удобных пешеходных и велосипедных прогулок. Также документом дополняются мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Вводятся уточнения, касающиеся зонирования детских площадок по возрастным категориям (0–3 года, 4–7 лет, 8–12 лет), обеспечивающего безопасность детей и соответствие игровых элементов их возрастным особенностям.