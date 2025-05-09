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Общество

В Рязани ведут прямую трансляцию с торжественных мероприятий 9 мая

Анастасия Мериакри

В Рязани проходят торжественные мероприятия в разных локациях города. Для жителей ведут прямую трансляцию с основной площадки празднования — площади Победы и Лыбедского бульвара.

На площади Победы проходят праздничные концерты хоровых и духовых коллективов, в том числе для рязанцев и гостей города выступит Рязанский государственный академический русский народный хор имени Попова. В 12:30 фрагмент музыкального спектакля «Василий Теркин» представит ансамбль народной песни «Рязаночка». Прямая трансляция доступна по ссылке

Праздничную атмосферу поддерживает Лыбедский бульвар. Здесь с 12:00 проходит спортивный праздник «Рекорды Победы» и концертная программа «Славим Победу!». На интерактивной площадке под открытым небом пройдут мастер-классы, народное караоке, выступления фольклорных коллективов и семейные конкурсы. Прямая трансляция доступна по ссылке

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