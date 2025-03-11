В Рязани в 2025 году заменят старые электропоезда

В Рязани заменят старые электропоезда. Об этом сообщили на заседании правительства Рязанской области 11 марта. Губернатор области Павел Малков прокомментировал планы дальнейшего обновления электропоездов в Рязанской области на маршрутах «Рязань – Москва», «Рязань – Сасово» и других.

Как сообщил зампред правительства – министр транспорта и автодорог Павел Супрун, в текущем году один из четырех электропоездов повышенной комфортности «Экспресс» на маршруте «Рязань – Москва» заменят на новый. Также на маршрутах «Рязань – Сасово» планируется замена пяти из девяти электропоездов со сроком службы 38 лет на более новый подвижной состав с 15-летним сроком эксплуатации.

Глава региона отметил, что в 2024 году заменили четыре состава на новые. Электропоезда в регионе будут обновляться и дальше. Губернатор подчеркнул, что в тесном взаимодействии с РЖД положительно решаются многие необходимые вопросы.

«Ситуация реально изменилась. Сам регулярно пользуюсь этим видом транспорта и всё это вижу. Электропоездами занимаемся. Новые составы запускаем, внутри действующих наводим порядок. Уровень комфорта в электричках уже другой, значительно выше. Работу будем продолжать. Есть планы и на текущий год», – отметил Павел Малков. Реклама

Глава региона сделал акцент на комфорт пассажиров в вагонах электропоездов, даже если состав не новый. Необходимо постоянно поддерживать чистоту и порядок в вагонах. Ранее рязанцы неоднократно жаловались на отсутствие в электропоездах отопления или исправных кондиционеров, некачественное электроосвещение, мусор в вагонах, сейчас эти проблемы, по словам Павла Малкова, уже решены.