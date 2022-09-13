В Рязани торжественно встретили ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского

Во вторник, 13 сентября, в рязань прибыл ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского, сообщил сайт Рязанской епархии.

Торжественная встреча православной святыни прошла ранним утром в Успенском соборе Кремля. Мощи встречали врио губернатора Рязанской области Павел Малков, вице-губернатор региона Артём Бранов.

Ключарь Успенского собора протоиерей Николай Сорокин рассказал прихожанам о том, что Сергий Радонежский жил в непростое время, когда Русь была подвержена междоусобным распрям, страну разоряло монголо-татарское иго. Господь помог стране именно благодаря таким молитвенникам и заступникам, как преподобный Сергий, игумен Радонежский.

При жизни Сергей Радонежский был в Рязанской земле в 1386 году, мирил князей Олега Рязанского и Димитрия Донского.

Ковчег с мощами пробудет в Рязани до вечера 14 сентября после чего отправится в Тулу.