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В Рязани суд начал рассматривать дело об убийстве

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Фото: Рязанский областной суд

В понедельник, 14 августа, в Рязанском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина С., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, ст. 158 УК РФ (кража), п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление), ч.1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица), ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)), ч.2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта).

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Рязанской области.

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