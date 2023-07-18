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В Рязани стартовал второй этап ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте

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В центре Рязани сотрудники МУП «РМПТС» начали ремонт второго участка теплотрассы с перекрытием движения по Первомайскому проспекту. Подробности сообщила пресс-служба городской администрации.

По словам главного инженера предприятия Олега Кулешова, сейчас идут земляные работы. Длина ремонтируемого участка — 250 метров. Монтажные работы завершат 6 августа, ремонт в целом — 16 числа.

Из-за работ перекрыт для движения транспорта участок между улицами Каширина и Павлова. Для общественного транспорта сделали выделенные полосы.

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