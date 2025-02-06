В Рязани создадут центр компетенций военно-гражданской медицины

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о создании центра компетенций по лечению и реабилитации участников СВО на базе Рязанского медицинского университета.

Сейчас в регионе проходит хирургический практикум – ускоренное обучение гражданских врачей новым методикам оказания экстренной медицинской помощи. В нем участвуют более 200 специалистов из семи регионов Центрального федерального округа.

Подобные практикумы будут организованы во всех федеральных округах России. Проект поддержали ведущие клиники страны и Российское общество хирургов.

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Кроме того, в регионе создается единая система лечения и реабилитации участников СВО. В центре «Сосновый бор» уже запущена программа, позволяющая ветеранам проходить восстановление вместе с семьями. Расширены возможности госпиталя для ветеранов войн в Солотче.

Рязанская область стала первым регионом, внедряющим такой формат подготовки врачей и системы реабилитации.