В Рязани скончался профессор Евгений Иванов 

В четверг, 11 сентября, после продолжительной болезни скончался профессор Евгений Сергеевич Иванов — доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, почётный работник ВПО РФ, ветеран труда. В декабре ему исполнилось бы 73 года. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина.

С 2000 по 2023 год Евгений Сергеевич работал в РГУ имени С. А. Есенина. Он занимал должности профессора кафедры ботаники и экологии, заведующего кафедрой ботаники, а затем кафедры ботаники, генетики и агробиологии. В последние годы был профессором кафедры географии, экологии и природопользования, входил в состав учёного совета университета, а также являлся действующим членом Общественного совета базовой организации государств-участников СНГ по экологическому образованию.

Евгений Сергеевич внёс большой вклад в подготовку профессиональных экологов для промышленных предприятий, экологических лабораторий и природоохранных организаций Рязани и Рязанской области.