В Рязани развернули 25-метровый триколор в честь Дня государственного флага

22 августа, в День государственного флага Российской Федерации, в рязанском Лесопарке состоялись масштабные праздничные мероприятия. Организаторами выступили Патриотцентр и региональное отделение Общества «Знание».

Праздник собрал представителей власти, общественных организаций и молодежи. В числе почетных гостей были первый заместитель Председателя Правительства региона Денис Боков, министр территориальной политики Жанна Фомина, члены Ассоциации ветеранов СВО Максим Катков и Петр Рябов, а также активисты программы «ГЕРОИ62».

Особой торжественной ноты мероприятию добавила церемония награждения. Ветераны специальной военной операции были отмечены региональными наградами за вклад в укрепление гражданского общества и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Кульминацией праздника стало развертывание юнармейцами огромного 25-метрового полотнища российского триколора. Также для жителей города были организованы спортивные мероприятия: забеги на 1 и 5 километров, а также вело- и мотопробег, участники которых пронесли по парку государственные флаги.