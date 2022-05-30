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Понедельник, 30 мая, 2022

В Рязани провели III Слет вожатых Российского движения школьников

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7info
7info

В Рязани провели III Слет вожатых Российского движения школьников

30 мая на базе Пространства коллективной работы и инновационного творчества «Точка кипения – Рязань» прошел III Слет вожатых Российского движения школьников. Подробности сообщила пресс-служба мэрии.

В рамках мероприятия проведены стратегические сессии по развитию сообщества вожатых и Российского движения школьников, интерактивы по разработке мероприятий и мастер-классы.

Председатель местного отделения РДШ города Рязани Лилия Чернова в рамках Слета получила награду и призы.

Местное отделение Российского движения школьников Рязани вошло в ТОП-5 рейтинга местных отделений Рязанской области. Этот рейтинг формируется исходя из деятельности местных отделений РДШ, первичных организаций на базе школ, а также участия школьников в проектах и конкурсах РДШ различного уровня.

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