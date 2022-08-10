7info

В Рязани прошли слушания по следующему этапу благоустройства парка Гагарина

9 августа в парке Гагарина прошли общественные слушания по следующему этапу благоустройства, который состоится в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В текущем году общественное пространство стало победителем рейтингового голосования по Московскому району в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В обсуждении на летней эстраде парка приняли участие представители общественных организаций, депутатского корпуса, горожане.

С проектом, который был вынесен на обсуждение, выступили представители главархитектуры области и администрации города.

Жители затронули темы детских игровых площадок, спортивного оборудования для молодежи и выгула собак в парке. Также шла речь про танцевальные вечера, концерты, спортивный досуг и содержание территорий общественного пространства.

Мнением о благоустройстве парка можно поделиться в комментариях в группе администрации Вконтакте или по телефону 95-69-15, 95-69-16. Предложения, озвученные большинством, лягут в основу итогового проекта.

В Рязани прошли слушания по следующему этапу благоустройства парка Гагарина
В Рязани прошли слушания по следующему этапу благоустройства парка Гагарина
В Рязани прошли слушания по следующему этапу благоустройства парка Гагарина
В Рязани прошли слушания по следующему этапу благоустройства парка Гагарина
В Рязани прошли слушания по следующему этапу благоустройства парка Гагарина
В Рязани прошли слушания по следующему этапу благоустройства парка Гагарина
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7