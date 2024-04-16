В Рязани прошел строевой смотр сотрудников территориальных органов и строевых подразделений полиции

На территории отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани прошел строевой смотр сотрудников территориальных органов и строевых подразделений УМВД. В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений УМВД, руководство и личный состав отделов полиции по районам города Рязани, Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, Отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции.

Заместитель начальника УМВД России по Рязанской области полковник полиции Вадим Черемисин и руководители структурных подразделений регионального УМВД проверили не только внешний вид и наличие служебных удостоверений, жетонов и нагрудных знаков полицейских, но и знания нормативно-правовой базы, регламентирующей служебную деятельность. Сотрудники полиции уверенно подтвердили свои знания и продемонстрировали надлежащий внешний вид.

После проведения смотра полицейские прошли торжественным маршем.

Традиционный «весенний» строевой смотр направлен на проверку внешнего вида сотрудников после перехода на летнюю форму одежды. Основное внимание уделялось полицейским, которые непосредственно работают с населением и несут службу на улице, ведь их внешний вид, стать и выучка – лицо рязанской полиции.

Мероприятия прошли в структурных подразделениях рязанской полиции, а также во всех территориальных органах МВД России на районном уровне региона.