В Рязани пройдёт первый всероссийский эстафетный фестиваль PRO Women Fest 2022

В Рязани 17 сентября состоится эстафетный фестиваль PRO Women Fest 2022. Бесплатное мероприятие для женщин, способствующее развитию женского лидерства, предпринимательства и материнства, пройдёт одновременно более чем в 30 российских городах – от Владивостока до Калининграда.

В Рязани фестиваль пройдёт в «Точке Кипения» на улице Каширина, 1Б с 10 до 15 часов 17 сентября. Мероприятие, хедлайнерами которого выступят Игорь и Екатерина Рыбаковы, станет эффективной площадкой по взаимодействию и реализации женских инициатив.

Проект призван привлечь женщин в сообщество единомышленниц, где каждая участница может получить поддержку от других участниц, поделиться своим опытом, найти новые идеи, наставников, партнёров. Участие в фестивале бесплатное и позволит каждой женщине развить свои лидерские качества для создания и реализации проектов, в том числе социально значимых. В рамках фестиваля пройдут презентация действующих проектов от сообщества «PRO Женщин», телемост с городами-участницами, единый флешмоб. Также планируются бесплатные мастер-классы для женщин, активности для детей и розыгрыш призов от партнёров Фестиваля.

Девиз сообщества PRO Женщин – «Одна ты можешь многое, вместе мы можем всё!»

Часто, чтобы реализовать себя в любимом деле, нам не хватает лишь уверенности в себе и поддержки близких. Группы сообщества PRO Женщин дают именно такую поддержку и решимость сделать шаг к своей мечте!

Сообщество PRO Женщин — это живая сеть из множества групп единомышленниц по всему миру. В каждой такой группе есть лидер и 5-10 участниц, которых объединяют общие интересы, ценности и готовность поддерживать друг друга в любых проектах и начинаниях. Группа встречается 2 раза в месяц, чтобы вместе меняться и расти!

В программе «Женская самореализация и взаимоподдержка» – встречи с семейным психологом, экспертом по уходу за волосами и специалиста по генетическим тестам, возможности бесплатного обучения в рамках проекта «Содействие занятости», танцевальный общероссийский флешмоб, обсуждение благотворительности и социальной деятельности, розыгрыш подарков, нетворкинг, творческий шоу-сюрприз, консультации наставника для предпринимателей и тайм-менеджера, выступление комика — женский стендап.

Параллельно с основной программой одновременно в двух залах состоятся мастер-классы – по правильному движению, по проявлению себя через стиль, по поиску себя с МАК-картами — от психолога-консультанта по работе с ресурсным состоянием, по мобильной съёмке, по самомассажу лица.

Пройдёт разбор бизнес-идей участник, а также плетение кос всем желающим от эксперта по уходу за волосами.

Подробная информация на сайте проекта.

На фестиваль необходимо зарегистрироваться.

Возрастное ограничение 18+