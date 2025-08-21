Четверг, 21 августа, 2025
Рязань
В Рязани пройдёт мини-футбольный турнир с призовым фондом 400 000 рублей

Алексей Самохин

В Рязани 20 и 21 сентября пройдёт турнир по мини-футболу на траве среди любительских команд «Кубок Ривьеры». Призовой фонд соревнований — 400 тысяч рублей. 

Турнир пройдёт в формате 5 на 5 на стадионе «Дядьково».

Уже открыта регистрация. Для участия необходимо подать заявку в установленной форме до 3 сентября на адрес: riveracup@recons.ru. Форма заявки доступна для скачивания по ссылке.

Вся информация о турнире и лайф-контент о ходе подготовки в телеграм-канале

Телефон для справок: +7 (920) 630-60-64.

Генеральный спонсор турнира — ГК «Реконструкция».

Турнир обещает стать ярким спортивным событием осени, собрав на поле самые амбициозные любительские команды города.

Реклама: ООО «Специализированный застройщик Перспектива», ИНН: 6234132388, erid: 2VtzquvhahG

