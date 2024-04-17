В Рязани проходит Всероссийский библиотечный форум

17-18 апреля в Рязани проходит Всероссийский форум, на котором идёт речь о роли центральных библиотек в реализации нацпроекта «Культура». Представители 48-ми субъектов страны, включая новые российские регионы, принимают очное участие в форуме. Форум проходит на площадке областной библиотеки имени Горького. Среди спикеров форума – ведущие российские специалисты в области библиотечного дела, представители крупнейших библиотек страны.

Перед открытием форума были подписаны соглашения о сотрудничестве между рязанской библиотекой имени Горького и библиотеками новых российских регионов.

Центральным событием форума стала экспертная сессия «Нацпроект «Культура»: инвестиция в людей». Ее открыла директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина и зачитала приветствие министра культуры России Ольги Любимовой. В нем сказано, что форум является стратегической площадкой нацпроекта «Культура» и сплачивает библиотечное сообщество.

Выступая перед участниками форума, и.о. министра культуры Рязанской области Елена Васильева рассказала о том, что Рязанская область занимает первое место в ЦФО и лидирующие позиции в стране по числу открытых библиотек нового поколения. Конкурс на модернизацию выиграли всего 26 рязанских библиотек, три из них будут открыты в обновлённом виде в этом году.

Елена Васильева напомнила о возрождении рязанского филиала Московского государственного институту культуры, где в том числе будут готовить специалистов по направлению «библиотечно-информационная деятельность». Также она проанонсировала создание в Рязанской области единого читательского билета для посещения всех библиотек.

Сегодня на форуме речь идёт о развитии библиотечной системы России, формировании фондов модельных библиотек, современных образовательных библиотечных проектах, автоматизации процессов, использовании цифровых ресурсов. Завтрашний день форума будет посвящён интеграции библиотек новых регионов в культурное пространство страны.