В Рязани продолжаются работы по благоустройству города

В Рязани продолжаются работы по благоустройству, сообщила пресс-служба горадминистрации.

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На уборку городских территорий 28 апреля вышли около 70 сотрудников Дирекции благоустройства. Листву сгребали в сквере на Соборной, уборка проводилась у памятника Н. Н. Чумаковой, сквере у КДЦ «Октябрь», парке Морской славы, Верхнем и Нижнем городских парках, сквере им. В. Ф. Уткина, сквере им. А. В. Александрова, сквере им. М. Д. Скобелева, бульваре Есенина, сквере «Дубовая роща». На бульваре Победы белили деревья.

Мусор собирали на улицах Зубковой, Халтурина, Циолковского, Есенина, Маяковского, Колхозной, Горького, Новоселов, Московском шоссе, Михайловском шоссе, Первомайском проспекте, зеленой зоне у вокзала «Рязань-2», площади Димитрова, сквере Княжье поле, бульваре Победы, сквере «Русский чай», сквере «Детский мир», Народном бульваре, площади Новаторов. На улице Братиславской производилась уборка остановок.

На улицах Зубковой, Кальной, Станкозаводской, Октябрьской, площади Попова бригады мехуборки убирали смет и грунтовые наносы