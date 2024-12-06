В Рязани поставлен рекорд по прохождению жителями профилактических осмотров

В 2024 году 730 тысяч рязанцев прошли профилактические осмотры. Такой широкий охват в области впервые отмечает Министерство здравоохранения области во «ВКонтакте».

В 2023 году диспансеризацию прошли на 16% меньше жителей (611 тысяч). Отмечается, что в профилактических медицинских осмотрах участвовали взрослые и дети.

В ходе осмотров обнаружено более 2,6 тысяч случаев нарушений кровообращения, почти тысяча пациентов с сахарным диабетом, примерно 200 злокачественных новообразований и заболеваний органов дыхания.

Посещение профилактических осмотров помогло вовремя начать лечение выявленных болезней и обеспечить более благоприятный прогноз. Данная мера улучшает качество и продолжительность жизни.