В Рязани полицейские пресекли конфликт между водителем иномарки и пешеходом

Сотрудники полиции Рязани пресекли конфликт между водителем иномарки и пешеходом, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

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Патрульные обратили внимание на мужчин, которые на улице выясняли отношения на повышенных тонах. Дебоширов успокоили, выяснилось, что 33-летний водитель не имеет права управления транспортным средством. Правоохранителям рязанец заявил, что собирался доехать до магазина.

Вызванные сотрудники ГИБДД составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ. Виновному грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.