В Рязани почтили память Феликса Дзержинского

11 сентября сотрудники органов государственной безопасности отмечают 148-ю годовщину со дня рождения Феликса Дзержинского — основателя и первого руководителя ВЧК.

В Рязани в этот день у памятника Дзержинскому, расположенному у здания управления ФСБ, состоялась церемония возложения цветов. В мероприятии приняли участие ветераны и действующие сотрудники регионального управления службы.

«Под руководством Феликса Дзержинского ВЧК-ОГПУ быстро превратилась в одну из самых эффективных специальных служб мира, став защитником и орудием страны. Многие его операции стали классическими примерами для разоблачения террористов и шпионов, вошедшими в учебники для сотрудников как отечественных, так и зарубежных спецслужб», — подчеркнули в пресс-службе УФСБ по Рязанской области.

Также в сообщении ведомства подчеркивается многогранность личности Дзержинского. Он внёс неоценимый вклад в спасение тысяч детей, оставшихся без попечения родителей после Гражданской войны, возглавив Комиссию по борьбе с детской беспризорностью. В период экономической разрухи он руководил наркоматом путей сообщения и за два года сумел восстановить железнодорожное сообщение и наладить систему грузоперевозок, обеспечив их надёжную охрану.

Кроме того, Феликс Дзержинский был одним из первых государственных деятелей, провозгласивших здоровье граждан высшим приоритетом страны. По его инициативе было создано спортивное общество «Динамо», воспитавшее множество чемпионов мира и Олимпийских игр.