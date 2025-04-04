В Рязани закроют движение транспорта в Московском районе

В Рязани в Московском районе перекроют движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Остановят движение с 08.00 7 апреля до 23.00 11 апреля. Причина — ремонт теплотрассы на автомобильной дороге у дома №2 по ул. Новаторов.

Движение городского пассажирского транспорта на этом участке будет организовано по следующей схеме:

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-автобусы маршрутов под номерами 7, 7А, 42 М2, 68 М3, 95 М2 на участке пути между остановочными пунктами «Мальшинская богадельня» и «Сельхозакадемия» следуют по улицам Костычева – Новаторов – Костычева – Крупской, далее по маршруту;

— автобусы под номером 71 М2 на участке пути между остановочными пунктами «Мальшинская богадельня» и «пл. Новаторов» следуют по улицам Костычева – Новаторов – Костычева – Крупской – Народный бульвар, далее по маршруту.

На время проведения ремонта там будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.