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Власть и политика

В Рязани отремонтируют 13 участков дорог в 2025 году

Алексей Самохин

В этом году Рязани отремонтируют 13 участков автомобильных дорог. Об этом на еженедельном заседании правительства сообщил глава администрации города Виталий Артёмов, отвечая на вопрос губернатора Рязанской области Павла Малкова, который поступил из социальных сетей.

Ремонт 13 участков автомобильных дорог стал возможен благодаря новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В его рамках отремонтируют следующие территории:

  • ул. Костычева (от ул. Крупской до ул. Новаторов);
  • ул. Павлова (от Первомайского проспекта до улицы Кудрявцева);
  • ул. Октябрьская (от ул. Станкозаводской до проезда Шабулина);
  • путепровод через ж/д по Первомайскому проспекту (ремонт правой части мостового полотна в направлении пл. Ленина);
  • ул. Краснорядская;
  • ул. Великанова;
  • ул. Чкалова (от Первомайского проспекта до улицы проф. Никулина);
  • ул. Тепличная (от Восточной окружной дороги по улицы Ушинского);
  • ул. Гайдара, Мусоргского, Фрунзе;
  • ул. Юбилейная (от ул. Новаторов до ул. Крупской);
  • проезд Яблочкова (от дома 7 по проезду Яблочкова до ул. Зубковой).

По 9 участкам из 13 документация для аукционов и определения подрядных организаций подготовлена и направлена в Центр торгов. По остальным – планируется направить сегодня. Это позволит уже в начале апреля заключить контракты, чтобы как можно раньше приступить к ремонту, сообщает пресс-служба мэрии.

«Также совместно с региональным Минтрансом определяем участки, которые в этом году будут отремонтированы за счет субсидий областного бюджета. Запланировали на ряде участков ремонт картами. Продолжим адаптировать остановки под нужды граждан с инвалидностью. В планах также установка новых светофоров. Все заявки в региональный Минтранс отправлены. Надеемся на отбор», – отметил Виталий Артёмов.

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