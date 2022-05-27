В Рязани отпраздновали День соседей

27 мая в Верхнем городском парке состоялось традиционное мероприятие, посвященное Международному Дню соседей. Основная идея праздника – популяризация добрососедских отношений и соседской взаимопомощи. Рязанцев поздравили с праздником министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина, глава муниципального образования Татьяна Панфилова, глава администрации Рязани Елена Сорокина.

«Сегодня на празднике в честь Международного дня соседей было очень радостно видеть родные, знакомые лица, разделять ценности добрососедства, уважения и взаимопомощи. Эти традиции будем обязательно продолжать», – отметила в своем поздравлении Елена Сорокина.

Рязанцы пришли поддержать и поучаствовать в работе интерактивных площадок. На «Соседских посиделках» состоялась выставка-дегустация домашней выпечки и заготовок, хозяйки обменялись интересными рецептами. Все, кому были нужны консультации по вопросам ЖКХ, общественного контроля в этой сфере, взаимодействия с участковыми – смогли получить их на площадке «Мой дом». На площадке «Соседское плечо» активисты обменялись посадочным материалом, поделились друг с другом садоводческими секретами. Кроме того, состоялся обмен книгами и полезными вещами. Площадка «А у нас во дворе» собрала любителей активных игр, а «Таланты нашего двора» – самых творческих жителей города.

В рамках праздника прошло чествование соседей и концерт рязанских коллективов с номерами народной самодеятельности.