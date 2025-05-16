В Рязани отметят Международный день степа уникальным концертом

22 мая в 19:00 на сцене МКЦ пройдет уникальный вечер, вдохновленный культовым фильмом «Зимний вечер в Гаграх».

На сцене — Тимофей Тимофеев, лучший исполнитель степ-танца в России, виртуоз, свободно владеющий всеми стилями степа, русской чечетки и искусством импровизации, солисты степ-шоу «ВОРТЭКС» (г. Москва) и инструментальный джаз-квартет Feelin’s под управлением Геннадия Филина.

В этот вечер артисты представят программу, объединяющую разные стили и ритмы степ-танца, живую импровизацию и джаз мирового уровня.

Реклама

Солисты степ-шоу «ВОРТЭКС» — лауреаты и обладатели Гран-при международных конкурсов, финалисты телепроекта «Минута славы», обладатели премии «Все цвета джаза» за вклад в развитие джазовой культуры в России.



«Feelin’s» – популярная российская джазовая группа, покоряющая лучшие концертные залы России и международные джазовые фестивали. Сотрудничает с такими звездами джаза, как Игорь Бутман, Билл Эванс, Франк Ваганэ и другие, а также с лучшими степистами России и мира, такими как Дэрик Грант, Мишэль Дорранс, Джейсон Сэмюэль Смит и солистами степ-шоу «ВОРТЭКС».

Впервые прозвучат авторские джазовые композиции и танцевальные номера, специально подготовленные для этого концерта. В программе — отрывки из всемирно известных мюзиклов, американский степ, русская чечетка, инструментальные номера и яркий узнаваемый джазовый стиль от настоящих мэтров своего дела!

Этот вечер станет настоящим событием для ценителей живой музыки и танца, соединяя энергию ритма в едином звучании, создаст особую атмосферу творчества и эксперимента, даст возможность зрителям оценить талант российских исполнителей.

Концерт приурочен к Международному дню степа. Билеты можно приобрести в точках продаж и на сайте.

Возрастное ограничение 6+