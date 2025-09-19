Пятница, 19 сентября, 2025
13.1 C
Рязань
Экономика и бизнес

В Рязани открывается новый завод по производству медицинской продукции

Алексей Самохин
Фото: t.me/pavelmalkov_official

В индустриальном парке «Рязанский» завершено строительство нового завода по производству медицинской продукции. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале.

Новое предприятие, площадь которого составляет 17 тысяч квадратных метров, будет выпускать продукцию, востребованную в рамках импортозамещения: бинты, влажные салфетки, послеоперационные и раневые повязки

Запуск производства позволит создать 150 новых рабочих мест для жителей региона.

Индустриальный парк «Рязанский» почти полностью заполнен. Сейчас в нем находятся 18 резидентов — 15 промышленных компаний и 3 оператора инфраструктуры. Общая площадь парка составляет почти 560 гектаров.

В Рязанской области уже готовят новые площадки для инвесторов, в том числе агропромышленный парк «Дягилевский» в Рязанском районе.

Самые читаемые материалы

Новости Касимова

Фрагменты мавзолея последней правительницы Касимовского ханства обнаружили археологи

Среди находок фрагменты стен и пола мавзолея хана Арслана, могильный камень середины XVII века.
Новости России

Лавров сделал четыре сенсационных заявления о судьбе Украины

На встрече с зарубежными послами глава МИД РФ Сергей Лавров поделился видением ситуации вокруг Украины, а также рассказал о дальнейших шагах России в отношениях с США и Европой.
Новости России

Депутат Госдумы прокомментировал скандал с хиджабами в российской школе 

Каждое учебное заведение вправе самостоятельно определять норму одежды для учеников.
Интересное

«Новая Ванга», предсказавшая покушение на Трампа, назвала сроки окончания СВО

Мировую известность провидица получила после прогноза о Дональде Трампе. В конце 2023 года она заявила, что на бывшего президента будет совершено покушение, но он останется жив.
Семья и отношения

18 Софий, 16 Михаилов и один Мирон: что необычного в августовских именах в Рязани?

Главное управление ЗАГС Рязанской области опубликовало статистику имён, данных новорождённым в августе 2025 года.

Последние новости

Новости России

Магический ритуал в морге: кто и зачем вшил в труп куклу-вуду 

Во Владивостоке сотрудники морга предстали перед судом по обвинению в надругательстве над телом умершего. Как оказалось, они провели магический ритуал и вшили в тело покойника восковые фигурки куклы-вуду, а также фотографии и иглы.
Здоровье

Врач рассказал, где прячется «поедающая мозг» амеба и как от нее защититься

Врач общей практики Денис Прокофьев рассказал о редком, но смертельно опасном заболевании — амебном менингоэнцефалите, которое вызывают амебы, живущие в воде.
Религия

Митрополит Марк объяснил разницу между унынием и депрессией 

По словам священника, речь по сути идёт об одном и том же состоянии, хотя слова из разного словаря.
Новости России

Названы регионы России, где на следующей неделе будет тепло как летом 

Летняя погода ожидается с 22 по 28 сентября в нескольких регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока, рассказала NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.
Общество

В Рязани сотрудники «Зелёного сада» провели субботник на 3-м Борковском карьере

Порядок навели на так называемом диком пляже — это примерно 500 квадратных метров.
Новости Касимова

Заместитель руководителя следственного управления провел прием граждан в Касимовском районе 

Вопросы граждан касались мер социальной поддержки участников специальной военной операции и детей-сирот, возможности прохождения военно-врачебной комиссии после получения ранения в зоне специальной военной операции, порядка оформления необходимых документов, а также благоустройства общественных территорий.
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали в Касимовском округе наркоторговца

У него изъято наркотическое вещество синтетического происхождения общей массой 247 граммов.
Религия

Рязанского священника «разжаловали» из-за антицерковной деятельности и критики патриарха

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк запретил священнослужение протоиерею Сергею Ефимовичу Сальцову. Указ об этом опубликован на сайте Рязанской епархии.