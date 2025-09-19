В Рязани открывается новый завод по производству медицинской продукции

В индустриальном парке «Рязанский» завершено строительство нового завода по производству медицинской продукции. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале.

Новое предприятие, площадь которого составляет 17 тысяч квадратных метров, будет выпускать продукцию, востребованную в рамках импортозамещения: бинты, влажные салфетки, послеоперационные и раневые повязки

Запуск производства позволит создать 150 новых рабочих мест для жителей региона.

Индустриальный парк «Рязанский» почти полностью заполнен. Сейчас в нем находятся 18 резидентов — 15 промышленных компаний и 3 оператора инфраструктуры. Общая площадь парка составляет почти 560 гектаров.

В Рязанской области уже готовят новые площадки для инвесторов, в том числе агропромышленный парк «Дягилевский» в Рязанском районе.