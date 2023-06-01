Четверг, 1 июня, 2023
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В Рязани открылся обновлённый торговый городок

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1 июня обновлённый Торговый городок открылся в Рязани. Открыть локацию решили большим фестивальным летом.

К первому дню лета завершилось благоустройство основной территории городка, высажены деревья и многочисленные сорта растений, укреплены фундаменты, несущие конструкции, заменены окна и двери в зданиях.

Обновленный Торговый городок посетил губернатор Рязанской области Павел Малков:

– Мало кто из регионов может похвастаться своим собственной ВДНХ, а в Рязани она есть, правда до недавнего времени была в плачевном состоянии, – отметил глава региона. – С сегодняшнего дня Торговый городок, его территория полностью открыта для всех желающих. Я желаю всем посетителям Торгового городка интересного и полезного отдыха, здоровья, успехов во всем. Надеюсь, что у нас у всех появится больше мест, которые будут приносить радость и позитив.

Восстановительные работы идут днем и ночью, на территории Торгового городка продолжается реставрация зданий, благоустройство территории, здесь планируют открыть рестораны, кафе, музеи, библиотеки, МФЦ, множество других локаций. Полностью завершить реконструкцию и открыть все павильоны власти города планируют в следующем году.

Павел Малков подчеркнул, что сейчас Торговый городок включен в единый госреестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации, получил статус достопримечательного места.

Стоит отметить, что Торговый городок будет одной из ключевых точек большого пешеходного маршрута Рязани, который пройдет через весь город. Маршрут станет реальностью в ближайшие 2-3 года.

При входе в обновленный городок жители города могут сфотографироваться с ретромашинами. На площадке мастер-классов посетители Торгового городка смогут познакомиться с основами плетения на коклюшках, попробовать себя в гончарном ремесле, нарисовать памятные открытки.

Для жителей города организована зона просвещения, на которой расскажут о подготовке кадров и создание условий для самореализации в сфере креативных индустрий, о народных художественных промыслах Рязанской области. Спикеры прочитают рязанцам лекции о послевоенном строительстве и начале эпохи панельного домостройства 1945-1960 гг.

На танцплощадке весь день выступают инструментальная джазовая группа «Transformer», кавер-группа «Timers», кавер-группа «Хулиганы», dj-сет на виниловых пластинках.

Всё лето по пятницам и выходным в городке будут проходить массовые мероприятия.

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