В Рязани открылся обновлённый торговый городок

1 июня обновлённый Торговый городок открылся в Рязани. Открыть локацию решили большим фестивальным летом.
К первому дню лета завершилось благоустройство основной территории городка, высажены деревья и многочисленные сорта растений, укреплены фундаменты, несущие конструкции, заменены окна и двери в зданиях.
Обновленный Торговый городок посетил губернатор Рязанской области Павел Малков:
Восстановительные работы идут днем и ночью, на территории Торгового городка продолжается реставрация зданий, благоустройство территории, здесь планируют открыть рестораны, кафе, музеи, библиотеки, МФЦ, множество других локаций. Полностью завершить реконструкцию и открыть все павильоны власти города планируют в следующем году.
Павел Малков подчеркнул, что сейчас Торговый городок включен в единый госреестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации, получил статус достопримечательного места.
Стоит отметить, что Торговый городок будет одной из ключевых точек большого пешеходного маршрута Рязани, который пройдет через весь город. Маршрут станет реальностью в ближайшие 2-3 года.
При входе в обновленный городок жители города могут сфотографироваться с ретромашинами. На площадке мастер-классов посетители Торгового городка смогут познакомиться с основами плетения на коклюшках, попробовать себя в гончарном ремесле, нарисовать памятные открытки.
Для жителей города организована зона просвещения, на которой расскажут о подготовке кадров и создание условий для самореализации в сфере креативных индустрий, о народных художественных промыслах Рязанской области. Спикеры прочитают рязанцам лекции о послевоенном строительстве и начале эпохи панельного домостройства 1945-1960 гг.
На танцплощадке весь день выступают инструментальная джазовая группа «Transformer», кавер-группа «Timers», кавер-группа «Хулиганы», dj-сет на виниловых пластинках.
Всё лето по пятницам и выходным в городке будут проходить массовые мероприятия.