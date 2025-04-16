Среда, 16 апреля, 2025
9.7 C
Рязань
Изображение от freepik
Экология, природа, животные

В Рязани официально зарегистрировано 369 собак, в области — 750

Алексей Самохин

С 2024 года в Рязанской области официально зарегистрировано 750 собак, 369 из них — в Рязани. Об этом на расширенном заседании аграрного комитета областной Думы сообщил начальник главного управления ветеринарии Рязанской области Михаил Балакирев.

Обязательная регистрация домашних собак введена в регионе в сентябре 2024 года.

Балакирев также рассказал, что в Рязанском районе построят приют для безнадзорных животных на 350 собак с возможностью дальнейшего расширения. На проект потратят 398 миллионов рублей, построить приют собираются к концу 2026 года.

Реклама

О важности вопроса говорил председатель комитета по аграрным вопросам Николай Митрохин. По данным Роспотребнадзора, в Рязани и области наблюдается рост числа нападений со стороны собак, в том числе домашних. С 2022 года зафиксировано более 6 тысяч случаев укусов, около 2 тысяч пострадавших — дети.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.