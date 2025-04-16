С 2024 года в Рязанской области официально зарегистрировано 750 собак, 369 из них — в Рязани. Об этом на расширенном заседании аграрного комитета областной Думы сообщил начальник главного управления ветеринарии Рязанской области Михаил Балакирев.

Обязательная регистрация домашних собак введена в регионе в сентябре 2024 года.

Балакирев также рассказал, что в Рязанском районе построят приют для безнадзорных животных на 350 собак с возможностью дальнейшего расширения. На проект потратят 398 миллионов рублей, построить приют собираются к концу 2026 года.

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О важности вопроса говорил председатель комитета по аграрным вопросам Николай Митрохин. По данным Роспотребнадзора, в Рязани и области наблюдается рост числа нападений со стороны собак, в том числе домашних. С 2022 года зафиксировано более 6 тысяч случаев укусов, около 2 тысяч пострадавших — дети.