В Рязани  стартовал этнокультурный проект  «Танец – душа и быт народа»

В 2022 году рязанская региональная общественная организация российских немцев «Общество Начало» получила грантовую поддержку Министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области на этнокультурный проект «Танец – душа и быт народа».

Цикл мероприятий открыла творческая лаборатория «Немецкая слобода», в рамках которой прошел круглый стол на тему «Немецкий костюм». Ярким моментом круглого стола стало дефиле в немецких национальных костюмах. Ведущие подробно рассказали об особенностях немецкой традиционной одежды. Депутат Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова отметила, что именно в Год культурного наследия народов России обращение к народному костюму актуально, так как национальная одежда – это не только бесценное достояние любого этноса, но и неиссякаемый источник вдохновения для создателей современной модной одежды.

Продолжился цикл мероприятий мастер-классом немецкого танца, который провели артисты коллектива «Volkskarussell» (Петрозаводск) вместе в участниками ансамбля «Tanzdorf» (Рязань) и «Wandervogel» (Кострома).

Гости творческой лаборатории «Немецкая слобода» приняли участие в презентации второй части фильма о В.Ф. фон дер Лаунице, которая продолжает рассказ о великом человеке, знаменитом российском немце, который сделал безмерно много для своей малой родины и для страны. Данный проект получил грантовую поддержку из Рязанского областного бюджета и Фонда президентских грантов. На презентации выступили : заместитель директора строительного союза «Светлый», член РРОО российских немцев «Общество «Начало» Э. В. Майбаум; директор компании «Стройэксперт» Ю. С. Аушева; председатель Скопинского женсовета, серебряный волонтёр А. П. Егорова; директор ГБУК РО «Центр развития культуры»; директор МБУК «КДЦ «Октябрь» Малахова М.А.

Межрегиональная Конференция на тему «Творческое партнерство учреждений культуры и общественных организаций» объединила представителей различных социальных институций. В конференции приняли участие представители г. Орла, г. Белгорода, г. Сергиева Посада, г. Кострома, г. Петрозаводска. Участники обсудили эффективность реализации социально-культурных проектов в рамках творческого партнерства учреждений культуры и общественных организаций Результатом конференции стало предложение из г. Орёл рассмотреть возможность создания межрегионального проекта в следующем году.

Гала-концерт «Народов много, страна одна» дал старт праздничным мероприятиям ко «Дню России» и посвящен году культурного наследия народов России. В гала-концерте приняли участие творческие коллективы и солисты национальных общественных организаций Рязанской области, танцевальный коллектив «Volkskarusell» из г. Петрозаводска , «Wandervogel» из г. Кострома, г. Сергиев Посад и солисты КДЦ «Октябрь», который является информационным партнером указанных проектов.