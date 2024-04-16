В Рязани начало работать радио «Комсомольская правда»

В Рязани с середины апреля начало работать радио «Комсомольская правда». Программы радиостанции выходят в эфир круглосуточно на частоте 92.3 FM, сообщает «КП в Рязани».

Конкурс на частоту издательский дом «Комсомольская правда» выиграл летом 2023 года. С тех пор шла подготовка к запуску вещания в Рязани. Пока слушателям доступен федеральный эфир, в дальнейшем планируется добавить рязанские выпуски.

По словам регионального редактора радио Сергея Кутырова, сейчас строится студия, в которой будут записываться местные программы.

Планируется, что одной из первых выйдет в эфир авторская программа основателя автосообщества «Подслушано у водителей Рязани» Георгия Парублёва.

Формат вещания радиостанции не музыкальный, а информационно-аналитический.

Ранее стало известно о начале работы в Рязани «Радио Монте-Карло».