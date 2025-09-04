В Рязани начали асфальтировать дорогу после ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте 

Подрядчик начал благоустраивать и асфальтировать территорию после ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте Рязани. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Если позволит погода, до конца недели планируется завершить работы на участке от улицы Павлова до улицы Сенной.

На втором участке работ — в районе площади Ленина — замена коммуникаций также завершена, рабочие засыпают щебнем траншею.

Третий участок — от площади Ленина до улице Ленина — в работе. Там ведутся работы по теплоизоляции новых труб и закрытию лотков плитами перекрытий.