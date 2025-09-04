Четверг, 4 сентября, 2025
15.9 C
Рязань
Транспорт и дороги

В Рязани начали асфальтировать дорогу после ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте 

Алексей Самохин

Подрядчик начал благоустраивать и асфальтировать территорию после ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте Рязани. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

Если позволит погода, до конца недели планируется завершить работы на участке от улицы Павлова до улицы Сенной. 

На втором участке работ — в районе площади Ленина — замена коммуникаций также завершена, рабочие засыпают щебнем траншею. 

Третий участок — от площади Ленина до улице Ленина — в работе. Там ведутся работы по теплоизоляции новых труб и закрытию лотков плитами перекрытий.

В Рязани начали асфальтировать дорогу после ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте  На втором участке работ — в районе площади Ленина — замена коммуникаций также завершена, рабочие засыпают щебнем траншею. 
В Рязани начали асфальтировать дорогу после ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте  На втором участке работ — в районе площади Ленина — замена коммуникаций также завершена, рабочие засыпают щебнем траншею. 

Самые читаемые материалы

Новости России

Генерал ФСБ объяснил, почему изъяли стакан Ким Чен Ына после встречи с Путиным

Решение телохранителей лидера КНДР Ким Чен Ына изъять его...
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости России

Российская ракета прилетела на украинский завод, «в котором было много военных»

Под удар попали серьёзные военные, не исключено, что из Европы.
Интересное

«Новая Ванга» назвала дату окончания СВО и описала судьбы России и Украины

Индийская провидица представила подробный сценарий отношений стран на ближайшие годы.
Новости России

Профессиональный спасатель рассказал жуткую правду о судьбе альпинистки Наговициной

Изначально все было против неё, а когда Наталья получила травму, шансов не осталось совсем…

Последние новости

Происшествия

Причину крушения легкомоторного самолёта в Рязанской области выяснят МАК и Росавиация

Катастрофа случилась утром 4 сентября у села Зимарово Александро-Невского района. Управлявший самолётом пилот погиб.
Власть и политика

Губернатор Малков потребовал усилить контроль за безопасностью на объектах с особым режимом труда

Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сказал губернатор Павел Малков, комментируя трагедию, которая произошла в Шиловском районе.
Новости России

Кардиохирург Иоселиани предложил легализовать публичные дома 

Сексуальный акт — такая же базовая физиологическая потребность, как еда или сон. По его мнению, легализация борделей поможет нескольким категориям людей, которые не могут удовлетворить эту потребность.
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после крушения легкомоторного самолёта в Рязанской области

Пилот, 1975 года рождения, скончался на месте от полученных травм.
Новости России

Владимир Путин посетил первый филиал Национального центра «Россия»

Филиал Национального центра «Россия» в Приморье занимает 2500 квадратных метров в здании бывшего океанариума.
Новости России

Депутат Немкин опроверг слухи, что мессенджер MAX будет оформлять доносы с помощью ИИ

Немкин отметил, что подобные обвинения можно выдвинуть против любого приложения, как российского, так и зарубежного.
Культура и события

Стала известна программа Форума древних городов в Рязани 5-6 сентября

Для зрителей подготовлена большая программа на Лыбедском бульваре. 
Новости России

В  Минздраве опровергли информацию о введении новых правил выдачи больничных листов

Медицинские работники продолжают руководствоваться старым порядком — приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 ноября 2021 года № 1089н.