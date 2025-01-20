Понедельник, 20 января, 2025
2.7 C
Рязань
Происшествия

В Рязани на видео попала полицейская погоня за легковушкой

Валерия Мединская

В Рязани камеры видеонаблюдения зафиксировали момент полицейской погони за легковушкой. Видео публикует канал Rzn_life в Telegram.

Судя по записи с камер, всё случилось после полуночи 20 января. Около дома №21 на улице Зеленой тормозит легковой автомобиль, за ним следуют два полицейских автомобиля.

Правоохранители вытащили водителя из машины, надели на него наручники и сопроводили в полицейский автомобиль. Других подробностей случившегося пока нет.

Реклама

Официальная информация о произошедшем уточняется.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.