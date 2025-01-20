В Рязани на видео попала полицейская погоня за легковушкой

В Рязани камеры видеонаблюдения зафиксировали момент полицейской погони за легковушкой. Видео публикует канал Rzn_life в Telegram.

Судя по записи с камер, всё случилось после полуночи 20 января. Около дома №21 на улице Зеленой тормозит легковой автомобиль, за ним следуют два полицейских автомобиля.

Правоохранители вытащили водителя из машины, надели на него наручники и сопроводили в полицейский автомобиль. Других подробностей случившегося пока нет.

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Официальная информация о произошедшем уточняется.