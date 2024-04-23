В Рязани на Первомайском проспекте остановили пьяного водителя

В Рязани на Первомайском проспекте остановили автомобиль «Мерседес Бенц», водитель которого был пьян. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Полицейские определили, что водитель находится в нетрезвом состоянии по манере вождения. За рулем иномарки оказался 24-летний местный житель.

У мужчины обнаружили явные признаки алкогольного опьянения, однако он отказался пройти На место медицинское освидетельствование.

Сотрудники полиции отстранили мужчину от управления автомобилем.На него составили административный протокол по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, по которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 1,5 до 2 лет.