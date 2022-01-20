В Рязани на очистку от снега остановок и тротуаров вышли 70 рабочих

20 января в Рязани продолжили убирать город от снега. 70 рабочих Дирекции благоустройства города вышли убирать снег на остановках, пешеходных переходах, лестницах и тротуарах.

Так, пешеходные зоны чистили в сквере на Соборной, сквере им. М.Д. Скобелева, площади Победы, Почтовой. Тротуары – на улице Маяковского, Мервинской, Крупской, Народном бульваре, Московском шоссе, Первомайском проспекте, площади Свободы. Пешеходные переходы расчищали на улицах Мервинской, Черновицкой, Молодцова, Интернациональной, Семинарской, Советской армии, Кудрявцева, Маяковского.

Остановки убирали от снега и обрабатывали противогололедными средствами на улицах Чкалова, Новоселов, Маяковского, Мервинской. Лестницы чистили на улицах Сенной, Театральной площади, Скоморошинской, у Лицея №4, старом разворотном круге общественного транспорта на улице Новоселов, Мясокомбинате, спуске с Касимовского шоссе, уточнили в горадминистрации.