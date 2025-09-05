В Рязани временно отключат Вечный огонь на мемориале Победы. Это сделают 6 и 7 сентября из-за проведения работ по благоустройству монумента на площади Победы, сообщила пресс-служба городской администрации.

Реконструкция мемориала проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и включает в себя целый комплекс масштабных работ. Специалисты проведут: ремонт скульптурной группы, стены-стелы и обелиска; замену и восстановление покрытий ступеней и постаментов; мощение тротуарной плиткой; укладку новой кабельной канализации для скрытия электропроводки; замену старых столбов освещения.

На время проведения работ Вечный огонь будет временно отключён.