В Рязани мужчина столкнул на проезжую часть двух девушек на самокате

В Рязани неизвестный мужчина, шедший с девушкой, столкнул двух детей с самоката на проезжую часть. Об этом в группе «Новости Рязани ВКонтакте» сообщил отец одной из девочек.

По словам рязанца, инцидент случился 6 августа. Девочка с подругой не дождались маршрутки и поехали домой на электросамокате. Прохожие пропускали их, но один «просто со всей силы взял и толкнул самокат на ходу на тротуаре, причем толкнул со всей силы на проезжую часть».

По словам автора поста, дети попали в больницу. Упавший самокат подобрали прохожие и уехали, прокатав 500 рублей.

Автор просит откликнуться свидетелей инцидента.

Где произошло ЧП, не указано. Стоит отметить: пост написан от лица мужчины, но выложен с закрытой страницы девушки.