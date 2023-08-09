Среда, 9 августа, 2023
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В Рязани мужчина столкнул на проезжую часть двух девушек на самокате

7info
People фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com

В Рязани неизвестный мужчина, шедший с девушкой, столкнул двух детей с самоката на проезжую часть. Об этом в группе «Новости Рязани ВКонтакте» сообщил отец одной из девочек.

По словам рязанца, инцидент случился 6 августа. Девочка с подругой не дождались маршрутки и поехали домой на электросамокате. Прохожие пропускали их, но один «просто со всей силы взял и толкнул самокат на ходу на тротуаре, причем толкнул со всей силы на проезжую часть».

По словам автора поста, дети попали в больницу. Упавший самокат подобрали прохожие и уехали, прокатав 500 рублей.

Автор просит откликнуться свидетелей инцидента.

Где произошло ЧП, не указано. Стоит отметить: пост написан от лица мужчины, но выложен с закрытой страницы девушки.

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