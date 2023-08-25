В Рязани мужчина и женщина заманивали детей в ресторан и втирались в доверие

В Рязани мужчина и женщина заманивали детей в ресторан и кормили, какую цель преследовали незнакомцы — неизвестно.

Об инциденте рязанка рассказала в соцсетях. По её словам, это произошло в ресторане «Сова». Мужчина и женщина подходили к детям во дворе, представлялись друзьями их родителей и приглашали в ресторан. Как итог — дети пошли за ними, их накормили.

Женщина сообщила, что по факту случившегося ведётся проверка. Она попросила родителей ещё раз напомнить детям о том, что разговаривать с незнакомцами и соглашаться на их предложения ни в коем случае нельзя.