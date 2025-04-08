В Рязани «ловят» машины с незаконной тонировкой

Сегодня в Рязани продолжаются комплексные рейды, направленные на выявление нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на стёкла которых нанесена тонировка с нарушением установленных норм светопропускания. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Чрезмерная тонировка может ухудшать видимость для водителя, особенно в тёмное время суток или при плохих погодных условиях. Это мешает своевременно реагировать на ситуацию на дороге и увеличивает риск ДТП. Стёкла с недостаточной светопропускаемостью представляют опасность как для водителей, так и для пешеходов.

В ходе рейдов сотрудники ОСБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области привлекли к ответственности более 20 водителей.

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Госавтоинспекция Рязанской области напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения и призывает водителей проявлять уважение ко всем участникам дорожного движения.