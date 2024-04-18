Четверг, 18 апреля, 2024

В Рязани ликвидируют два муниципальных предприятия

Автор: 7info

Опубликовано

На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности городской Думы депутаты обсудили предложение администрации города о ликвидации муниципального предприятия «Муниципальный коммерческий центр города Рязани» и МП «Кустовой вычислительный центр».

Как пояснил руководитель управления дорожного хозяйства и транспорта, имущество, расположенное по адресу г. Рязань, ул. С. Середы, д. 31, будет передано в МП «Комплекс», автоэвакуаторы — в МП «Техобеспечение», здания — в казну Рязани.

В связи с созданием Единого расчётного кассового центра функции МП «КВЦ» передаются АО «РГМЭК», которое и будет полностью обрабатывать платежи населения.

Также на заседании комитета рассмотрели вопрос о передаче в безвозмездное пользование ГАУ Рязанской области «Центр спортивной подготовки «Академия тенниса им. Н. Н. Озерова» недвижимого муниципального имущества, расположенного по адресу г. Рязань, Загородная ул., 22 сроком на 11 месяцев.

Окончательные решения по рассмотренным вопросам будут приняты на заседании Рязанской городской Думы.

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