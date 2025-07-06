В Рязани и области вновь объявили угрозу атаки БПЛА

В Рязани и области 6 июля вновь объявили угрозу атаки беспилотников. Сообщение опубликовано в 19:49 в приложении МЧС России.

Жителей региона просят не подходить к окнам. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание. Номер единой службы спасения — 112.

Ранее 6 июля уже объявлялась угроза атаки вражеских беспилотников. Сообщение было опубликовано в 10:30, в 13:25 объявлен сигнал «отбой». Информация о сбитых летательных аппаратах не поступала.