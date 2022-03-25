В Рязани готовят к открытию новую площадку для проведения ярмарки выходного дня. Организационные моменты обсудили на совещании в администрации.

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Напомним, со 2 апреля ярмарка выходного дня, которая работала на улице Пролетарской (напротив Центрального рынка) будет размещаться на площадке УРТ на улице Дзержинского. Сейчас площадку очистили от снега, там опилили деревья и установили дополнительное освещение.

На новой площадке смогут разместить 180 торговых точек. Это на 40 больше, чем на площадке напротив Центрального рынка.

У новой ярмарочной площадки – хорошая транспортная и пешеходная доступность. Рядом с ней располагаются остановки общественного транспорта. В сторону улицы Гагарина до остановки «УРТ» можно доехать на автобусах №2, 23, 30М3, 50М2, 65М2, 71М2, 90М2, 95М2, 99М2 и троллейбусах 3, 9, 17.

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На остановочном пункте «УРТ» в направлении Первомайского проспекта можно воспользоваться автобусами маршрутов №2, 20, 23, 30М3, 50М2, 58М2, 65М2, 71М2, 90М2, 95М2, 99М2, троллейбусами маршрутов №№3, 9, 17.

В мэрии напомнили, что 2 апреля на улице Дзержинского ярмарка выходного дня откроется в 08.00 и будет работать до 15.00.