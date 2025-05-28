В Рязани до 2 июня построят новый водопровод для посёлка Борки

Администрация Рязани заявила о начале работ по улучшению водоснабжения в микрорайоне Борки. Решение связано с прогнозируемым ростом потребления воды в весенне-летний период.

По информации мэрии, в настоящее время в районе не зафиксировано отключений воды. Повреждений трубопроводов и утечек не обнаружено. Но жители сталкиваются с пониженным давлением в сети.

Для решения проблемы муниципальное предприятие «Водоканал» приступило к строительству новой ветки водопровода. Этот шаг направлен на повышение качества и стабильности подачи воды.

Завершить подключение новой линии планируется до 2 июня 2025 года. Власти заверяют, что после ввода трубопровода в эксплуатацию ситуация с давлением воды стабилизируется.