В Рязани для владельцев карт «МИР» проезд в общественном транспорте подешевеет на 4 рубля

С 1 февраля проезд в общественном транспорте Рязани стоит на 4 рубля дешевле при оплате смартфоном по карте «Мир»

С 1 февраля по 31 мая 2022 года в общественном транспорте Рязани проходит акция платежной системы «Мир». При оплате проезда национальной картой, привязанной к смартфону, предоставляется скидка 4 рубля на каждую поездку.

Карту «Мир» можно добавить в следующие мобильные платежные сервисы: Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay.

Реклама

Скидка на проезд действует в автобусах, троллейбусах и маршрутных такси Рязани, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт (оборудование для бесконтактной оплаты проезда — АСОП).

Согласно условиям акции, при оплате с карты списывается стоимость проезда за минусом 4 рублей.