В Рязани Chevrolet столкнулся с автобусом, пострадал водитель легковушки

В Рязани 7 марта произошло ДТП с участием легковушки и автобуса. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Дорожная авария случилась около 20:45 возле дома 15 по улице Горького. За рулём Chevrolet Aveo находился 29-летний рязанец. По предварительным данным, на нерегулируемом перекрёстке его автомобиль столкнулся с автобусом ПАЗ-3204 под управлением 59-летнего местного жителя.

Водитель Chevrolet получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

По факту случившегося ведётся проверка, уточняются обстоятельства ДТП.