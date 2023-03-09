Четверг, 9 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани Chevrolet столкнулся с автобусом, пострадал водитель легковушки

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В Рязани 7 марта произошло ДТП с участием легковушки и автобуса. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Дорожная авария случилась около 20:45 возле дома 15 по улице Горького. За рулём Chevrolet Aveo находился 29-летний рязанец. По предварительным данным, на нерегулируемом перекрёстке его автомобиль столкнулся с автобусом ПАЗ-3204 под управлением 59-летнего местного жителя.

Водитель Chevrolet получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

По факту случившегося ведётся проверка, уточняются обстоятельства ДТП.

В Рязани Chevrolet столкнулся с автобусом, пострадал водитель легковушки
В Рязани Chevrolet столкнулся с автобусом, пострадал водитель легковушки

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