В Рязани более 1600 детей побывали на Губернаторской елке в цирке

Более 1600 детей побывали на Губернаторской елке в Рязанском цирке. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Для ребят прошло яркое шоу «Елка в цирке!». Удивительные дрессированные зверюшки, акробатические номера и трюки, захватывающий парад велофигуристов наполнили атмосферу радостью и искренними улыбками.

Губернаторские новогодние елки ежегодно проходят в регионе для одаренных детей, воспитанников школ-интернатов, детей из малообеспеченных семей.

Всего в этом году елки посетили порядка 2 тысяч ребят. Каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок.