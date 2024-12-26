В Рязани более 1600 детей побывали на Губернаторской елке в цирке

Более 1600 детей побывали на Губернаторской елке в Рязанском цирке. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Для ребят прошло яркое шоу «Елка в цирке!». Удивительные дрессированные зверюшки, акробатические номера и трюки, захватывающий парад велофигуристов наполнили атмосферу радостью и искренними улыбками.
Губернаторские новогодние елки ежегодно проходят в регионе для одаренных детей, воспитанников школ-интернатов, детей из малообеспеченных семей.
Всего в этом году елки посетили порядка 2 тысяч ребят. Каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок.