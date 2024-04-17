Четверг, 18 апреля, 2024

Благоустройство Нижнего городского парка Рязани со смотровой площадкой завершат осенью

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/v.e.artemov

В Рязани полным ходом идет благоустройство Нижнего городского парка!

Как сообщает глава администрации города Виталий Артёмов, работы по благоустройству парка находятся в самом разгаре. Сейчас идет второй этап масштабной реконструкции.

Что будет сделано:

Обновлены: входная группа, мост, лестница, концертная площадка, ограждение.

Обустроены: дорожки, тропинки, освещение, коммуникации.

Установлены: новое детское оборудование, малые архитектурные формы, смотровая площадка.

Нижний городской парк станет ключевой локацией Большого пешеходного маршрута, создаваемого по инициативе губернатора Павла Малкова.

На данный момент готовность объекта составляет 40%. Ожидается, что уже осенью рязанцы смогут прогуляться по обновленному Нижнему парку.

Благоустройство Нижнего городского парка Рязани со смотровой площадкой завершат осенью
Благоустройство Нижнего городского парка Рязани со смотровой площадкой завершат осенью
Благоустройство Нижнего городского парка Рязани со смотровой площадкой завершат осенью

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