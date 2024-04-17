Благоустройство Нижнего городского парка Рязани со смотровой площадкой завершат осенью

В Рязани полным ходом идет благоустройство Нижнего городского парка!

Как сообщает глава администрации города Виталий Артёмов, работы по благоустройству парка находятся в самом разгаре. Сейчас идет второй этап масштабной реконструкции.

Что будет сделано:

Обновлены: входная группа, мост, лестница, концертная площадка, ограждение.

Обустроены: дорожки, тропинки, освещение, коммуникации.

Установлены: новое детское оборудование, малые архитектурные формы, смотровая площадка.

Нижний городской парк станет ключевой локацией Большого пешеходного маршрута, создаваемого по инициативе губернатора Павла Малкова.

На данный момент готовность объекта составляет 40%. Ожидается, что уже осенью рязанцы смогут прогуляться по обновленному Нижнему парку.