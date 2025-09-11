В Рязани без нареканий приняли отремонтированную дорогу на 6-м Авиационном проезде

В Рязани на 6-м Авиационном проезде прошла приемка отремонтированной дороги. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В мероприятии приняли участие активисты улицы, представители Рязанской областной Думы и администрации города. Специалисты подрядной организации подробно объяснили выполненные работы.

Ремонт дорожного полотна на 6-м Авиационном проезде в Рязани стал примером успешного взаимодействия между местными жителями и органами власти. Рязанцы отметили хорошее качество выполненных работ, и при осмотре дороги не было выявлено существенных недостатков.

Жители планируют продолжать выдвигать инициативы по благоустройству других дорожных объектов в поселке в рамках данной программы.