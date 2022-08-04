В Рязани активисты самостоятельно покрасили троллейбус

В Рязани активисты собрали денег и самостоятельно покрасили троллейбус. Об этом сообщает группа «stvchannel — Рязань: о городской среде».

— После более чем недели работы мы рады вам представить троллейбус 1107 с обновлённым внешним видом, — написал автор поста.

Волонтёры сняли старую краску, прогрунтовали и покрасили в несколько слоёв. Обновили таким образом троллейбус № 1107.

Работы были согласованы с троллейбусным депо, МУП «УРТ». Троллейбус ездит по маршруту №2.

На покраску собрали 13 тысяч 600 рублей, потратили 20,5 тысяч.

Над троллейбусом работали: Александр Заруцкий, Дмитрий Каретников, Вадим Сухорученко, Олег Ульянов, Вера Усенко, Сергей Чернышов, Ярослав Щипанов.